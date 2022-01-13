Ayda 1144 TL'ye emeklilik olur mu? 30 günden az çalışma şartı!

Emeklilik hakkı, yaşlılık günlerini güvence altına almak ve huzur içinde yaşamak isteyenlerin kazanmayı istedikleri bir hak. Ancak herkes normal işyerlerinde sigortalı olarak çalışmıyor. Yarım gün çalışanlar, proje bazlı çalışanlar ve ev hanımları gibi grupların emeklilik primleri normal şekilde ödenmiyor. Ancak bu gruplar kendi primlerini yatırmak suretiyle emeklilikten yararlanabiliyor. Peki kendi sigorta primini yatırmanın şartları neler?

KENDİ SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEYEREK NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Emekli olmanın genel geçer iki yolu bulunuyor. Bunlardan ilki eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A sigortası. Bir şirket sahibi olan serbest meslek sahipleri ise 4C sisteminden yararlanıyor. Emekli olmak için yaşı doldurmak, prim sayısını doldurmak ve yılı doldurmak gibi şartlar bulunuyor. Ancak primler dışarıdan ödenerek de emekli olunabiliyor. Buna isteğe bağlı sigorta deniyor ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar faydalanabiliyor. Bu sayede dönem dönem çalışmış ve prim eksiği bulunan vatandaşlar ve hiç sigortalı işte çalışmamış vatandaşlar da emekli olabiliyor. Ayrıca tüm sağlık haklarından yararlanabiliyor ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri de bu haktan faydalandırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta için Türkiye’de ikamet etmek ve herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak şartı da bulunuyor. Bunun için en yakın SGK’ya başvurmak yeterli oluyor. Sistemden yararlanmak isteyen vatandaşların esas kazançlarının yüzde 32’sini her ay düzenli şekilde yatırmaları gerekiyor. Bu tutar asgari olarak 1.144 lira oluyor. Yani ayda 1.144 lira ödeyerek herkes emekli olma fırsatını elde ediyor.

