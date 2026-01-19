FİNANS

Ayda 120 bin TL kazandıkları iddia ediliyordu! İş bıraktılar: Her şey artıyor, kazanç değişmiyor

Kurye maaşları zaman zaman tartışma konusu olan konulardan biriydi. Son zamanlarda ayda 120 bin TL kazandıkları iddia edilen kuryeler bunun gerçek olmadığını belirterek 3 günlük iş bıraktılar. Adana'da görev yapan kuryeler ise eylem yaparak zam istedi. Açıklamadan sonra şehir turu atan kuryeler, "Her şey artıyor, kazanç değişmiyor" diyerek ay sonunda ellerinde kalan maaşı açıkladı.

Adana'da bir yemek sipariş firmasıyla çalışan motosikletli kuryeler, yetersiz ücret zamlarına karşı kontak kapatarak eylem yaptı. Açıklama yapan kuryeler daha sonra şehir turu attı.

3 GÜN İŞ BIRAKTILAR

İnternet sitesi üzerinden yemek siparişi alan bir firmayla çalışan motosikletli kuryeler, yeni yıla girdikten sonra çalışma şartlarının kötüleştiğini öne sürerek, eylem yapma kararı aldı. 3 günlük iş bırakan yaklaşık 200 kurye, Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı'nda toplandı.

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, yeni yılda zam almadıklarını ifade etti. Parmak, "2025 yılında aldığımız ücretlerle 2026 yılında da çalışmamız isteniyor. Firma, günlük bonusları kaldırıp paket başına yansıtarak bunu 'zam yaptık' diye sunuyor. Bu bir zam değil, açıkça kuryeyi kandırma ve emeğimizi gaspetme girişimidir. Biz robot değiliz. Hesap yapmasını bilen insanlarız. İçimizde üniversite mezunları, lisans eğitimi almış bilinçli bireyler var. Eğitimli insanları rakam oyunlarıyla kandırmaya çalışmak kabul edilemez" dedi.

120 BİN KAZANIYOR İDDİASI

Halk arasında 'Esnaf kuryeler 120 bin TL kazanıyor' diye bir algı olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yalçın Parmak, "Günde en az 12 saat çalışan bir kurye ay sonunda brüt ciro olarak 85-90 bin TL kazanç sağlamaktadır. Bunlardan BAĞKUR, muhasebe, KDV, yemek, yakıt, bakım-lastik-amortisman ve trafik cezaları düşüldüğünde elimizde kalan rakam asgari ücrete tekabül ediyor.

"HER ŞEY ARTIYOR, KAZANÇ DEĞİŞMİYOR"

Kilometrelerce uzaklıktaki siparişleri götürüyoruz ama ay sonu hesaplamaları yapıldığında ortalama olarak mesafe ücretlerin değişmediğini görüyoruz. Yakıt artıyor, zaman uzuyor, risk büyüyor ama kazanç değişmiyor. 2025 yılında 44 kurye trafik kazalarında hayatını kaybetti. 4’ü çocuk yaşta çalışan kuryelerdi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 61’i gençlerden oluşuyor. Bu kader değil, denetimsizliktir. Devlet sürekli bizi denetliyor ama dijital platformlara aynı yaptırımlar uygulanmıyor" diye konuştu.

Kuryeler, açıklamanın ardından motosikletleriyle şehir turu attı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

