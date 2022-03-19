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Ayda 3.984 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

19.03.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşılıksız para desteği sağlanacak. SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) yaptığı açıklamaya göre hibe başvurularıyla ilgili detaylar belli oldu. Hibe desteği ayda 3.984 TL olarak ödenecek. Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. SGK tarafından ödenen karşılıksız para 20 ay sürecek.

Ayda 3.984 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kısa adıyla “Women-Up” Projesi geliştirildi. Bu destek 20 ay sürecek ve kadın istihdam eden kadın girişimciler yararlanacak.

SGK'DAN KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ!

SGK, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirecek. Ayda 3 bin 984 TL ödeme yapılacak ve bu destek 20 ay devam edecek. Ödemeler, başvuru sırasına göre belirlenecek. Toplam destek tutarı 25 milyon avro (yaklaşık 410 milyon lira) olacak.

Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere, asgari ücretli bir işçinin işverene maliyetinin yüzde 65’i oranında hibe verilecek. Bu miktar 2022 için aylık 3 bin 984 TL'ye denk geliyor.

Ayda 3.984 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

DESTEKTEN FAYDALANMANIN ŞARTLARI NELER?

  • Hibeden sadece kadın girişimciler yararlanacak. Ortaklı şirketlerde ise en az iki kadın ortak olacak.
  • İşletme 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalı.
  • İşletme, projenin uygulandığı Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa veya Kahramanmaraş’ta faaliyet göstermeli.
  • İşe alınan kadın çalışan, son bir yıllık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmeli.
  • İlave istihdam edilen kadın çalışan 21 Şubat 2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı.
  • Kadın işverenin işin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odasında kaydı bulunmalı.
  • Kadın işveren en fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalı (Hiç işçisi olmayanlar da yararlanabilecek).
  • Birden fazla işyerine sahip kadın işveren bir işyeri için başvurabilecek (Birden fazla işyerindeki toplam işçi sayısı 9’u aşamayacak.)
  • İşverenin, yapılandırılmış olanlar hariç SGK’ya 5 bin TL’den fazla prim borcu bulunmamalı.
  • İstihdam edilecek kadın işçi en az bir aydır işsiz olmalı.
  • İlave işe alınan kadın işçi, işverenin birinci derece yakını olmamalı.
  • İşe alınan kadın işçi 65 yaşından küçük olmalı.
  • İşe alınan kadın işçi kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almamalı (Dul veya yetim aylığı almak engel değil).

KONTENJAN VERİLDİ

Destek verilecek kişi sayısı Ankara’da 900, Samsun, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasında 500’er, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da 400’er olacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Öncelikle e-Devlet’te SGK Kurum Hizmetleri sekmesinde yer alan “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Hibe Ön Başvurusu ve takibi” adresi üzerinden ön başvuru oluşturulacak. Destekten faydalanmak için istihdam edilecek kadın işçinin ön başvurudan evvel işe alınması gerekli.

Ön başvurusu uygun olanlar talep edilen evrakları hazırlayacak ve SGK il müdürlüklerinde kesin kayıt yaptıracak. Gerekli evraklar randevu esnasında belli olacak.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet sgk
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