Ayda 3.984 TL ödeniyor! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” kısa adıyla “Women-Up” Projesi geliştirildi. Bu destek 20 ay sürecek ve kadın istihdam eden kadın girişimciler yararlanacak.
SGK, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirecek. Ayda 3 bin 984 TL ödeme yapılacak ve bu destek 20 ay devam edecek. Ödemeler, başvuru sırasına göre belirlenecek. Toplam destek tutarı 25 milyon avro (yaklaşık 410 milyon lira) olacak.
Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere, asgari ücretli bir işçinin işverene maliyetinin yüzde 65’i oranında hibe verilecek. Bu miktar 2022 için aylık 3 bin 984 TL'ye denk geliyor.
Destek verilecek kişi sayısı Ankara’da 900, Samsun, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasında 500’er, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da 400’er olacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Öncelikle e-Devlet’te SGK Kurum Hizmetleri sekmesinde yer alan “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Hibe Ön Başvurusu ve takibi” adresi üzerinden ön başvuru oluşturulacak. Destekten faydalanmak için istihdam edilecek kadın işçinin ön başvurudan evvel işe alınması gerekli.
Ön başvurusu uygun olanlar talep edilen evrakları hazırlayacak ve SGK il müdürlüklerinde kesin kayıt yaptıracak. Gerekli evraklar randevu esnasında belli olacak.
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