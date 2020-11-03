Ayda’ın köfte istediğini öğrenen Türkiye, hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin, enkazdan çıkar çıkmaz köfte ayran istediğini ekranlardan gören vatandaşlar, Ayda’ya köfte yedirmek için hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi.

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 6,6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Bu sabah saat 10.00 sıralarında 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Enkazdan sağ olarak kurtarılan minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri anne 38 yaşındaki Fidan Gezgin'e ulaşmak içi çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayda'nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı.

BİRÇOK İLDEN KÖFTE SİPARŞİ VERİLDİ

Depremin simgesi haline gelen Ayda bebeğin, en kazdan ilk çıktığında kendisini kurtaran ekiplerden köfte ayran istediği anlara ait görüntüler, tüm vatandaşların içini sızlattı. Minik kıza köfte yedirmek için seferber olan vatandaşlar, başta İzmir, Ankara, Trabzon ve İstanbul olmak üzere birçok ilden hastanenin karşısındaki restoranlara sipariş yağdırdı.