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Ayda’ın köfte istediğini öğrenen Türkiye, hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

İzmir’de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan Ayda bebek hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilere köfte ayran istediğini duyurmasının ardından Köfteci Yusuf, Ayda bebeğin isteğini yerini getirdi. Köfteci Yusuf’un yaptığı paylaşımda, “Canın her köfte ve ayran istediğinde biz seve seve getireceğiz” denildi.

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebeğin, enkazdan çıkar çıkmaz köfte ayran istediğini ekranlardan gören vatandaşlar, Ayda’ya köfte yedirmek için hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi.

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 6,6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Bu sabah saat 10.00 sıralarında 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Enkazdan sağ olarak kurtarılan minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri anne 38 yaşındaki Fidan Gezgin'e ulaşmak içi çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayda'nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı.

BİRÇOK İLDEN KÖFTE SİPARŞİ VERİLDİ

Depremin simgesi haline gelen Ayda bebeğin, en kazdan ilk çıktığında kendisini kurtaran ekiplerden köfte ayran istediği anlara ait görüntüler, tüm vatandaşların içini sızlattı. Minik kıza köfte yedirmek için seferber olan vatandaşlar, başta İzmir, Ankara, Trabzon ve İstanbul olmak üzere birçok ilden hastanenin karşısındaki restoranlara sipariş yağdırdı.

'İLK KÖFTESİNİ BİZ YEDİRMEK İSTİYORUZ'

Aldıkları yoğun köfte siparişleri üzerine duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden şef Erdal Doğan, “Ayda bebeğin hastaneye geldiğini öğrenen vatandaşlar, aynı bölgede faaliyet gösterdiğimiz için bizim telefonlarımızı bulmuşlar. Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilden sipariş aldık. Bizi arayanlar, ‘Parayı hemen gönderelim, ne olur acile girip Ayda’ya köfte ulaştırın’ diyorlar. Ne yazık ki şu an talepleri yerine getiremiyoruz ama inşallah Ayda’ya ilk köftesini biz yedirmek istiyoruz” dedi.

KAYNAK:İHA

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