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Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

26.04.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayının 22’sinde sona eren talep toplama sürecinin ardından gözler bu kez de Aydem halka arz sonuçlarına çevrildi. Enerji sektörünün öncü firmalarından olan bu şirket hisse başı fiyat aralığını 8,50 ve 9,90 TL olarak belirlemiş ve Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası liderliğinde süreç başlatılmıştı. Peki, Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

Aydem halka arz sonuçları haftanın ilk günüyle beraber binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. 19-21 Nisan 2021 tarihleri aralığında talep toplama sürecini tamamlayan firmadan hisse sahibi olmak isteyen vatandaşlar şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "Aydem halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı da araştırmaya başladı. Aydem halka arz sonuçlarının kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

AYDEM HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aydem halka arz sonuçları sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının bu hafta açıklanması beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

AYDEM ENERJİ HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin sağlam ve sürdürülebilir iş modelinin yatırımcıda karşılık bulduğunu belirtti.

Küpeli, 5 yıl içinde şirketin portföy gücünü iki katına çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son 3 yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, karlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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