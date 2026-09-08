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Aydın'da 2027 üretim yılı havza ürün desenleri belli oldu

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, arıcılığa yönelik temel destekleri iyileştirmenin sektör için önemli olduğunu belirterek, "Arıcılarımıza sağlanan her destek, yalnızca üreticimize değil, tarımımıza, çevremize ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

Aydın'da 2027 üretim yılı havza ürün desenleri belli oldu

Demir, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve arılı kovan başına temel destek tutarlarının artırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararla, arıcılık destekleme tutarlarında yüzde 80'lik iyileştirme yapıldığına dikkati çeken Demir, iyileştirmenin üreticiler ve sektör açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

"ÖRGÜTLÜ ÜRETİM YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN DEĞERLİ"

Demir, düzenlemeyi, üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir kazanım olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yeni düzenleme kapsamında birlik üyesi arıcılarımız için temel destek, kovan başına 250 lira olarak belirlenmiştir. Kadın ve genç arıcılarımıza 100 lira, gezginci arıcılarımıza 75 lira, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyelerimize ise 50 lira ilave destek sağlanacaktır. Tüm kriterleri karşılayan birlik üyesi arıcılarımızın alacağı toplam destek tutarı böylece kovan başına 475 liraya ulaşacaktır. Arıcılarımıza sağlanan her destek, yalnızca üreticimize değil, tarımımıza, çevremize ve ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Birlik üyeliğine yönelik ilave desteği, örgütlü üretim yapısının güçlendirilmesi açısından da son derece değerli buluyoruz. Güçlü birliklerin güçlü üreticiyi, güçlü üreticinin ise sürdürülebilir bir arıcılık sektörünü oluşturacağına inanıyoruz. Arıcılarımızın taleplerine karşılık veren bu düzenleme dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve kıymetli ekibine arıcılarımız adına teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arıcı Aydın
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