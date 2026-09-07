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Aydın’da sezonun ilk pamuğu 100 TL’den sembolik olarak alındı

Aydın'da 2026 sezonunun ilk pamuğu, SS 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohum Satış Kooperatifi tarafından kilogramı 100 TL’den sembolik olarak satın alındı. Sezonun ilk ürünü, Efeler ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde üretici Mehmet Kocaman tarafından kooperatife teslim edildi.

Aydın’da sezonun ilk pamuğu 100 TL’den sembolik olarak alındı

SS 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohum Satış Kooperatifi tarafından 2026 sezonunun ilk pamuğu için sembolik alım töreni düzenlendi. Sezonun ilk pamuğunu Kadıköy Mahallesi’nde üretici Mehmet Kocaman, kooperatife teslim etti. Kooperatif Başkanı Tolga Önal da sezonun ilk ürününü sembolik olarak kilogramı 100 TL’den satın aldı. Önal, sezonun ilk pamuğunu almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, “Kadıköy Mahallesi’nde Mehmet Kocaman isimli üreticimiz, 4793 numaralı ortağımız. Bu yılın ilk mahsulünü bizlere getirdi.

Sezonun ilk pamuğu olması münasebetiyle bizim her sene bir geleneğimiz var” dedi. İzmir Ticaret Borsası’nda oluşan mahlıç fiyatlarının 90 TL civarında olduğunu belirten Tolga Önal, sezonun ilk ürününü üreticiden kilogramı 100 TL’den aldıklarını söyledi. Pamuk fiyatlarının bu yıl iyi olmasını beklediklerini ifade eden Önal, “Ekim alanları günden güne azalmakta. Bu beyaz altın her sene ivmesini kaybediyor. Ondan dolayı ben bu sene fiyatların iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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