FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aylık 2 bin 421 liraya yükseltildi! Engelli bireylerinin eğitimi için Hazine'den destek...

Aylık 2 bin 421 liraya yükseltildi! Engelli bireylerinin eğitimi için Hazine'den destek...

07.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olacak.

Aylık 2 bin 421 liraya yükseltildi! Engelli bireylerinin eğitimi için Hazine'den destek...

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2023'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olarak belirlendi.

Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'ndan yeni adım! İndirim...Merkez Bankası'ndan yeni adım! İndirim...
Cep telefonunda kredi ve taksit sınırı artırıldıCep telefonunda kredi ve taksit sınırı artırıldı
550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4- 13 bin TL arası değişiyor
Anahtar Kelimeler:
eğitim

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Doğal gaz fiyatları ucuzlayacak mı? Bakan Dönmez açıkladı

Doğal gaz fiyatları ucuzlayacak mı? Bakan Dönmez açıkladı

‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti

‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti

10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! Promosyon...

10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL... Bankalar yarışa girdi! Promosyon...

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.