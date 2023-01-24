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Aylık akbil ne kadar? 2023 öğrenci, tam, sosyal aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu?

24.01.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylık akbil ücreti araştırmaları hız kazandı. İstanbul gibi büyük ve trafiğin yoğun olduğu bir şehirde iş, okul, seyahat için toplu taşıma kullanan çok sayıda kişi bulunuyor. Yeni yılda maaşların da yükselmesiyle beraber aylık akbil ücretleri arttı. Peki aylık akbil ne kadar? 2023 öğrenci, tam, sosyal aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Aylık akbil ne kadar? 2023 öğrenci, tam, sosyal aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu?

Memur, emekli, asgari ücret zammıyla beraber ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. İstanbul'da toplu taşımaya 29,10 oranında zam geldi. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Peki aylık akbil ne kadar? 2023 öğrenci, tam, sosyal aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

AYLIK AKBİL NE KADAR?

Tam abonman ücreti de 602 TL'den 777 TL'ye yükseldi.

Aylık akbil ne kadar? 2023 öğrenci, tam, sosyal aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu?

İETT 2023 ÜCRET TARİFESİ

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL
Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL
Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL
Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL

Aylık akbil ne kadar? 2023 öğrenci, tam, sosyal aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu?

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL
Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL
Sarı Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL
Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL
Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL
Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL
Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL'den 21,91 TL
Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL

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İETT akbil aylık akbil

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