Memur, emekli, asgari ücret zammıyla beraber ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. İstanbul'da toplu taşımaya 29,10 oranında zam geldi. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Peki aylık akbil ne kadar? 2023 öğrenci, tam, sosyal aylık akbil ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

AYLIK AKBİL NE KADAR?

Tam abonman ücreti de 602 TL'den 777 TL'ye yükseldi.

İETT 2023 ÜCRET TARİFESİ

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL

Sarı Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL'den 21,91 TL

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL

