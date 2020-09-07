Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,00, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,65 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 7,40 ve Amerikan Doları yüzde 3,69 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 8,98 ve Amerikan Doları yüzde 5,23 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,60 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.