FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aynı anda iki şirkette çalışınca kovuldu, mahkemenin yolunu tuttu! Emsal karar...

Aynı anda iki şirkette çalışınca kovuldu, mahkemenin yolunu tuttu! Emsal karar...

27.11.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkemeden aynı anda iki işyerinde çalışmaya vize çıktı. Bursa'da özel bir şirkette moto kurye olarak çalışan genç, başka bir şirkette de kurye olarak çalışmaya başlayınca kovuldu. İş akdinin işveren tarafından geçerli ve haklı bir fesih sebebi olmaksızın feshedildiğini düşünen moto kurye, hal böyle olunca mahkemenin yolunu tuttu. Davaya son noktayı ise Bölge Adliye Mahkemesi koydu. Mahkeme, emsal bir karara imza attı.

Aynı anda iki şirkette çalışınca kovuldu, mahkemenin yolunu tuttu! Emsal karar...

Bursa'da özel bir şirkette moto kurye olarak çalışan gencin aynı anda başka bir şirkette çalışmaya başlayınca kovulmasıyla mahkemeye taşınan olayda emsal bir karara imza atıldı. Aktarılanlara göre moto kurye olarak çalışan genç, ağırlaşan ekonomik şartlar sebebiyle başka bir şirkette de kurye olarak çalışmaya başladı. Bunu öğrenen şirket, genci kapı önüne koydu.

"GEÇERLİ VE HAKLI BİR FESİH SEBEBİ OLMAKSIZIN FESHEDİLDİ"

Mahkemenin yolunu tutan genç kurye, 'Motorlu Kurye' olarak hizmet akdi ile çalışmaya başladığını, iş akdinin işveren tarafından geçerli ve haklı bir fesih sebebi olmaksızın feshedildiğini kaydetti.

Her ne kadar 'fesih bildirimi' başlıklı yazıda, iş akdinin 'davalı şirket ile iş akdi devam ederken farklı şirketler nezdinde çalışmaların/SGK bildirimlerinin görülmesi üzerine ve taraflarca imzalanmış hizmet akdinin ihlal edilmesi' sebebiyle derhal ve tazminatsız olarak feshedildiği belirtilmiş ise bu durumun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

motokurye

Ayrıca davalı işverenin, hem işe başlarken hem de işe devam ettiği süre boyunca mesaisi bittikten sonra da başka iş yerinde çalıştığını ve bu durumun işten çıkarıldığı tarihe kadar devam ettiğini bildiğini ve bu duruma izin verip rıza gösterdiği halde bu hususu gerekçe gösterdiğini dile getirdi.

Buna ek olarak işverenin başka iş yerinde çalışamayacağını öne sürmek suretiyle ve işsizlik maaşı almasını engelleyebilmek hedefiyle kötü niyetli hareket ederek iş akdine son verdiğini, yapılan feshin haksız, geçersiz ve usulsüz olduğunu beyan ederek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etti.

Yargıtay'dan emsal olacak karar: Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek Yargıtay'dan emsal olacak karar: Artık fazla mesai ücreti ödenmeyecek

Davalı şirket avukatı ise fesih bildiriminin gayet açık ve net olduğunu dile getirdi. Şirketin, davacının şahsi olarak girebileceği e-devlet sitemine girerek şahsi hizmet dökümüne ulaşma imkanına sahip olmadığını, şirketin kendi bildirimlerinden sorumlu olduğunu, davacının beyanlarının çelişkili olduğunu, huzurdaki davada geçerli nedenin tartışılması gerektiğini söyledi.

Davacıya birden fazla kere uyarı da verildiğini, taraflar arasındaki Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin “Çalışma Yasağı” başlıklı 12. maddesi gereğince, haklı nedenle ve derhal feshedildiğini, birçok kere savunması alınarak uyarı verildiğini beyan ederek davanın reddini talep etti.

MAHKEME DAVAYA SON NOKTAYI KOYDU! EMSAL KARAR

Mahkeme, iki yılı aşkın hizmet döneminde herhangi bir ihtar ya da yaptırımla karşılaşmadığı, sadakat borcuna aykırılığın savunulmadığı, ispatlanmadığı, yapılan işin kuryelik olduğu, haksız rekabet oluşturacak bir durumunda ihlal edilmediği gibi yapılan işin niteliğine de uygun olmadığı, iş akdinin feshinin tüm bu nedenlerle haklı veya geçerli bir sebebe dayanmadığı, davacının işe iadesinin gerektiğine hükmetti.

Kararı davacı istinaf etmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Dosya çerçevesi, ilk derece mahkemesi kararının dayandığı deliller, delillerin takdiri, karar gerekçesine göre istinaf başvuru sebepleriyle sınırlı olmak ve kamu düzeni çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne oy birliği ile karar vermek gerekmiştir. Davanın kabulüne, işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarının brüt 17 bin TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir." (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bütün emeklilere en az 2.200 TL verilecek!Bütün emeklilere en az 2.200 TL verilecek!
Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!
Emlak vergisi yüzde 61,5 zamlandıEmlak vergisi yüzde 61,5 zamlandı
Anahtar Kelimeler:
mahkeme moto kurye

En Çok Okunan Haberler

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

İkinci düğünde paralar havalarda uçuştu

İkinci düğünde paralar havalarda uçuştu

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Vergi kaçakçıları için harekete geçildi! Bakan Nebati duyurdu: 12 milyar TL'yi aşan tutarda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Ortalığı karıştırdı! “Prens Harry en tutkulu bir kaçamağımdı”

Ortalığı karıştırdı! “Prens Harry en tutkulu bir kaçamağımdı”

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.