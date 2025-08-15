FİNANS

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı, Bakanlık listeyi güncelledi... O şirketin ürünlerine dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit-tağşişi ve vatandaşın sağlığını riske sokacak ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Son olarak bir peynir markasında natamisin tespit edilirken bir sucuk markasında ise domuz eti bulundu. İşte Bakanlık tarafından ifşalanan o markalar...

Vatandaşın sağlığını riske sokan veya ürün içeriğinde taklit-tağşiş bulunduran markalar ifşalanmaya devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesi yeniden güncellendi. Hem taklit-tağşiş hem de sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesinin güncellenmesi ile hangi markaların listede bulunduğu merak ediliyor.

BİFET YİNE LİSTEDE!

Buna göre, bir sucuk domuz eti, iki peynir de natamisin tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu. Denetimler sonrası Bakanlık tarafından hazırlanan raporlara göre Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Bifet’ markalı dana sucukta domuz eti tespit edildi.

Ayrıca, Bifet markasının 31 Temmuz tarihinde yayımlanan listede de domuz eti kullanımı nedeniyle yer aldığı görüldü.

İKİ PEYNİRDE NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Asova’ ve ‘Aybey’ markalı peynirler de natamisin nedeniyle uygunsuz bulundu.

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre ‘natamisin’, süt ve süt ürünlerinde küf veya maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir katkı maddesidir.

Taklit-Tağşiş ürün listesi de güncellendi. Buna göre, listeye eklenen markalar ve ürünler şu şekilde:

