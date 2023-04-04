Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Togg'u teslim aldı! Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 'Gardaşım...'

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimatlar başladı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'u teslim edilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı. Aliyev, Togg’u Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

ERDOĞAN'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Aliyev ile Togg'un olduğu görsel ile yaptığı paylaşımında, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" ifadelerini kullandı.

Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım @azpresident. pic.twitter.com/cDxpMXuzhn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2023



