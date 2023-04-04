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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Togg'u teslim aldı! Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 'Gardaşım...'

04.04.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Togg'u teslim aldı! Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 'Gardaşım...'

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimatlar başladı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'u teslim edilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı. Aliyev, Togg’u Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi
Togg’a seri üretim öncesi Avrupa onayı Togg’a seri üretim öncesi Avrupa onayı

Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

ERDOĞAN'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Aliyev ile Togg'un olduğu görsel ile yaptığı paylaşımında, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" ifadelerini kullandı.


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