Azerbaycan'ın para birimi nedir? Azerbaycan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Azerbaycan 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Ama ülke 1920 ile 1991 yılları arasında Sovyet Rusya’nın işgali sonucunda bir süre Rusya egemenliğinde kalır. 1991 yılında Sovyetlerin parçalanmasıyla birlikte tekrardan bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan günümüze kadar gelişimini sürdürür. Türkiye’nin sınır komşu olan Azerbaycan ile ilgili en çok araştırılan konulardan birisi de ülkenin resmi para birimidir. Bu merakın başat sebebi Azerbaycan’a yapılan seyahatler, ekonomik faaliyetler ve iki ülkenin birbirine benzeyen kültürel özellikleridir.

Azerbaycan'ın para birimi nedir?

Resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti olarak geçen ülkenin parası 'Manat' ya da 'Azerbaycan Manatı' olarak adlandırılır. Azerbaycan 1 Ocak 1994 tarihine kadar ülke genelinde Sovyet Rublesini kullandı. 1994 yılından sonra ise Azerbaycan Manatı olarak adlandırılan ülkeye özgü resmi para birimi kullanılmaya başlandı. Eski Manat olarak bilinen para birimi 1 Ocak 2006 tarihinde yeni Manatlar ile değiştirildi.

Yeni Manat 2006 senesinde piyasaya sürüldükten sonra Azerbaycan Manatına ait 6 birim madeni para bulunmaktadır. Madeni paraların ismi "qepik" olarak geçer ve bunlar 1, 3, 5, 10, 20, 50 qepiktir. Kağıt para olarak ise 8 adet Manat bulunur ve bunlar 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Manattır.

Manat parasında yer alan banknotların temsil ettiği farklı konular mevcuttur. 1 Manat medeniyeti, 5 Manat edebiyat ve sanatı, 10 Manat devletçiliği, 20 Manat Karabağ sorununu, 50 Manat istikbal ve eğitimi, 100 Manat ekonomiyi, 500 manat ise 2020 Karabağ Zaferini temsil etmektedir.

Azerbaycan’da 2004 yılında gerçekleşen ekonomik dönüşümler ve Manatın sağlam unsurlara dayandırılması ülke ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Günümüzde dünyanın en sabit ve istikrarlı para birimleri arasında Azerbaycan’ın resmi parası Manat yer almaktadır. Manatın değeri uzun senelerdir sabit kalırken bir yandan da yükseliş içerisindedir. Manat uluslararası borsalarda AZN olarak ifade edilir. Bununla beraber Azerbaycan Manatının sembolü ₼ şeklinde görülür.