Motosiklet ehliyetinde değişiklik talebi! Özel Tüketim Vergisi...

Geçen hafta İstanbul'da Türkiye Motosiklet Çalıştayı yapıldı.

Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eski dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı.

Çalıştayda Türkiye'de motosiklet kullanımının yaygınlaşması için sektörden talepler geldi.

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin öne çıkan talepleri arasında B Sınıfı Ehliyetle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülmesi yer aldı. Sektör temsilcileri B Sınıfı ehliyette motosiklet sınırının 50 CC'den 125 CC'ye kadar yükseltilmesini talep etti. Bu düzenlemenin Avrupa'da bazı ülkelerde var olduğu belirtildi.

Ayrıca 250 CC ve üzerine motosikletler için artan Özel Tüketim Vergisi'nde otomobiller gibi kademeli bir artış istenildi.

Hız sınırlarının otomobillerle aynı hale getirilmesi önerildi. Ayrıca motosiklette de hurda teşviği fikri dile getirildi.

