'Babatak' şebekesinin pes dedirten yöntemleri! Tüm sistem açığa çıktı... Şifre: 'Çinli Kemal'

Türk vatandaşlığı usulsüzlükleri vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor. 'Babatak' isimli şebekenin de bu usulsüzlükleri farklı bir boyuta taşıdığı öğrenildi. Şebekenin yöntemleri deşifre oldu. 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü polislerinin tespitlerine göre, usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı aldı.

'BABATAK' ŞEBEKESİ... 182 MİLYON DOLARLIK GELİR!

MASAK, şebekenin para hareketleri de ortaya koydu. Buna göre 451 yabancı uyruklu kişiye 50'şer bin dolar karşılığında aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı verildi. Devletin kasasına girmesi gereken 181 milyon 200 bin dolar döviz şebekenin cebine gitti. 1'i şebeke elebaşı, 2'si şebeke yöneticisi, 46'sı şebeke üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SLOGANLARI 'EV ALMADAN VATANDAŞ OLUN'

19 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlarda şüphelilerden 116'sı yakalandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Türk vatandaşlığı almak isteyen kişiler, sosyal medya üzerinden yapılan "Ev almadan vatandaş olun" başlıklı vatandaşlık büroları reklamlarına başvurdu. Özellikle Çin ve İran uyruklu toplam 459 kişi, suç örgütünün güdümündeki bu bürolarla vatandaşlık sahibi oldu.

ŞAŞKINA ÇEVİREN YÖNTEM

Bir eksperin 175 usulsüz olayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Usulsüz ekspertiz raporları için örgütün en az 10 şirket üzerinden anlaşma yaptığı belirlendi. Örgütün kullandığı bu şirketlere başvuru yapan 459 kişi iddialara göre vatandaşlık aldı. Yalnızca 6 kişinin işlemleri usule uygun bulundu. Suç örgütünün usulsüz vatandaşlık için üç ayrı yöntemi kullandığı saptandı. İlk yöntem, örgüt içerisinde verdikleri "Babatak" ismi oldu. Bu yöntemle ev satın almadan eksper üzerinden anlaşma yapılarak vatandaşlıklar verildi. İkinci yöntem, vatandaşlıklar için ev satılarak vatandaşlıkların verilmesi oldu. Son yöntemde ise şebekenin üyeleri kendilerine başvuran kişilerin taksitle vatandaşlık almasını sağladı.

ŞİFRE: 'ÇİNLİ KEMAL'

5 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Usulsüz vatandaşlık verilen kişiler arasında yoğun olarak Çin vatandaşlarının olduğu, bunlardan birinin 2020'de Türk vatandaşı olduktan sonra Kemal Can ismini alan Wenbo Zhang olduğu öğrenildi. 'Çinli Kemal' olarak tanınan Kemal Can'ın da gözaltına alındığı, 'Çinli Kemal' isminin şebekenin içerisinde bir kod olduğu ve vatandaşlık verilecek Çin uyruklu kişiler için şifre olarak kullanıldığı iddia edildi. Şebekeye yönelik araştırma sürüyor.

