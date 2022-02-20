FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BAE ile 4 milyar dolarlık ihracat hedefi

BAE ile 4 milyar dolarlık ihracat hedefi

20.02.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyri, ihracat rakamlarına da yansıyor. Türkiye, 2020 yılında 1 milyar 879 milyon dolar ihracat yaptığı BAE’ye 2021 yılında yüzde 66’lık artışla 3 milyar 121 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türk ihracatçısı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 4 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu.

BAE ile 4 milyar dolarlık ihracat hedefi

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı ihracatın 2022 yılında da artmaya devam ettiği bilgisini paylaşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Ocak ayında BAE’ye ihracatımız yüzde 11’lik artışla 192 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ihracatı ise yüzde 40’lık artışla 12,8 milyon dolardan 18 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin BAE’ne ihracat hedefi 2022 yılında 4 milyar dolara ulaşmak” diye konuştu.

TÜRK LEZZETLERİNİN TANITIMI YAPILDI

Türk ihracatçıları olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatı artırmak, Türk ürünlerini tanıtmak için 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 tarihler arasında Dubai’de düzenlenecek olan EXPO Dubai Fuarı’nda Türk Milli Günü’nde Türk lezzetlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Er, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Türk Milli Günü kapsamında, Ege İhracatçı Birlikleri olarak ziyaretçilere Ege Bölgesinin en önemli ihraç ürünlerinden olan kuru meyve, zeytinyağı, defne, kekik ve biberiye dağıtımı yaptık. Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda katılan folklor ekibi, Ege Bölgesinin önemli halk oyunlarını sergiledi. Türk Milli Günü’nde hem ihraç ürünlerimizle, hem de kültürümüzle yerimizi aldık.”

"İHRACATIMIZI ARTIRACAK BİR İKLİM SÖZ KONUSU"

Expo Dubai ile eş zamanlı olarak 13-17 Şubat tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük gıda fuarlarından Gulfood Dubai Fuarı’nda, Türkiye’den 150’den fazla firmanın katılarak Türk lezzetlerini tanıttığını da ekleyen Er, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Gulfood Dubai Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu kapsamında Türkiye standında Türk lezzetlerini tanıtmak ve ihracatını artırmak amacıyla kuru meyve, zeytinyağı, defne ve kekik gibi önemli tarımsal ihraç ürünlerini sergileyerek tadım etkinlikleri gerçekleştirdik. İki ülke arasında olumlu seyreden siyasi ilişkilerin de desteğiyle bu ülkeye ihracatımızı artıracak bir iklim söz konusu. Türk ihracatçıları olarak BAE’ye ihracatımızı artırmak için tanıtım etkinliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Milli Günü ve Gulfood Fuarı’na Ege İhracatçı Birliklerini temsilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Başkan Yardımcısı Kadri Gündeş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Muhammet Öztürk ve Moiz Hemsi, Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Lütfi Özsoy, Denetim Kurulu Üyesi Rıza Seyyar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel, Ege Kuru Meyve ve Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Eli Alharal ve Ahmet Bilge Göksan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, Yönetim Kurulu üyeleri Sadık Demircan, Martin Sanford, Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Denetim Kurulu Üyesi Aydın Yıldırım katıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3600 ek göstergeyle ilgili önemli gelişme!3600 ek göstergeyle ilgili önemli gelişme!
KDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! Fazla alınan fatura bedeli iade edildi KDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! Fazla alınan fatura bedeli iade edildi
Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin! İbre tersine dönecek Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin! İbre tersine dönecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Uzman isimler endişeli! 'İstanbul çöküşe doğru gidiyor'

Türkiye'ye dev yatırım! Dünyanın en büyük fabrikası...

Türkiye'ye dev yatırım! Dünyanın en büyük fabrikası...

Değerli konut vergisinde son gün yarın!

Değerli konut vergisinde son gün yarın!

Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin tahminler! Önce hareketlenecek, sonra terse dönecek...

Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin tahminler! Önce hareketlenecek, sonra terse dönecek...

Yüzde 25 indirim sinyali! AK Partili isim duyurdu

Yüzde 25 indirim sinyali! AK Partili isim duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

İnzivaya çekildiler! Şaşırtan karar

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.