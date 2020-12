Bağ-Kur borcu sildirme 2020 başvurusu... Bağ-Kur borçları siliniyor mu? Bağ-Kur borcu yapılandırmadan kimler yararlanabilir?

BAĞ-KUR YAPILANDIRMA 2020 NASIL YAPILACAK?

Yasanın ardından vatandaşlar Bağ-Kur yapılandırma nasıl olacak araştırmasına başladı. Binlerce kişi Bağ-Kur borç sildirme başvurusu 2020 nereye yapılır incelemesi yaparken, borç yapılandırma başvurusunun detaylarını belirtelim. Peki Bağ-Kur yapılandırmadan kimler faydalanabilecek?

Bağ-Kur yapılandırma yararlanacak olan kişiler;

Önceden Bağ-Kur prim borçlarını diğer kanunlara göre yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırmasının iptal edilmesi için yazılı talepte bulunanlar ya da yapılandırması bozulanlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları doğal afet, sel, yangın, deprem gibi nedenlerle ertelenmiş sigortalılardan yazılı istekte bulunanlar,

Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendiren ve tecil ettirenlerden,

Tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesini iptal etmek için yazılı olarak talepte bulunanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

BAĞ-KUR BORÇ YAPILANDIRMA HESAPLAMA!

Bağ-Kur borcu hesaplama nasıl yapılır? Bağ-Kur borçluları ne kadar indirim alacaklar? SGK'ya borcunu sildiren Bağ-Kur'lular dondurma işlemi sonrasında Kasım 2020 sonrasında (cari aylar için) 5 puanlık indirimden yararlanmaya başlayacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olmayan Bağ-Kur'lu vatandaşlar düşük prim ödüyor. Bunun nedeni ise her ay 5 puanlık bir indirim almaları. Peki borcu olan Bağ-Kurlu nasıl düşük prim öder? Eğer bir Bağ-Kur'lunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu var ise ve borcunu dondurmuş ise indirim almaya Kasım ayı itibari ile başlayacaktır. Bağ-Kur'luların prim borçlarını her ay düzenli ve sorunsuz ödemeleri halinde ise bu indirim devam edecektir.

Prim borçlarını düzenli ödemeleri halinde her ay bu indirimden faydalanabilecekler.