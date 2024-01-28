FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 12:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin yeni bir son dakika açıklaması geldi. Bağkur'da prim sayısı düşecek mi?

Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi? Bakan Işıkhan'dan açıklama

1 milyon Bağ-Kur'lunun beklediği erken emeklilik adımı için yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında konuşuyor. Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bu yüzden vatandaşlarımızın mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya devam ediyoruz.

Bağkurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konudan çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz. "

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kripto paralarda hareketlilik devam ediyor: Bitcoin kurumsal yatırımcı sınavındaKripto paralarda hareketlilik devam ediyor: Bitcoin kurumsal yatırımcı sınavında
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! MTV ilk taksit ödemesinde son 4 günMilyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! MTV ilk taksit ödemesinde son 4 gün
Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdiMevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
prim bağkur vedat ışıkhan kimdir
En Çok Okunan Haberler
‘Türkiye’nin mevcut fay haritalarında yok’ diyerek ürküten gelişmeyi duyurdu…

‘Türkiye’nin mevcut fay haritalarında yok’ diyerek ürküten gelişmeyi duyurdu…

Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"

Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"

Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Hasan Can Kaya'daki cinsel ilişki itirafı mı gündemde!

Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Hasan Can Kaya'daki cinsel ilişki itirafı mı gündemde!

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Yeni simit fiyatlarını açıklayıp özür diledi, "Zorunda kaldık"

Yeni simit fiyatlarını açıklayıp özür diledi, "Zorunda kaldık"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.