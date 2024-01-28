Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi? Bakan Işıkhan'dan açıklama

1 milyon Bağ-Kur'lunun beklediği erken emeklilik adımı için yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, "Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında konuşuyor. Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bu yüzden vatandaşlarımızın mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya devam ediyoruz.

Bağkurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konudan çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz. "







