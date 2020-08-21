Bakan açıkladı: 86 firmaya denetim yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, çalışanların sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Bakan Selçuk, yapılan denetimlerde 43 farklı üründe uygunsuzluk, 13 adet üründe ise güvensizlik tespit edildiğini belirterek, “Uygunsuz olan ürünler ile ilgili gerekli idari işlemleri yapıyoruz. Denetimler kapsamında kişisel koruyucu donanımların (KKD) uygunsuz üretim, dağıtım, satış ve kullanımının engellenmesi için ürünleri uygunsuz bulunan üreticilere idari yaptırım uygulanıyor” dedi.

Solunum koruyucuları alanında yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla laboratuvarların yetkilendirme sürecinin başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, belgelendirme sürecinin kısaltılarak iç piyasa ihtiyacının karşılanması ve ihracatın arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, pandemi süresince artan ihtiyaç sebebiyle KKD üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek verildiğini vurgulayarak, uygun olmayan birçok farklı tip maskeye ‘KKD değildir’ yazısı verildiğini kaydetti.