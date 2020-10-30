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  4. Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak aktarıldı

Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak aktarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

Bakan açıkladı! Depremden etkilenenlere 5 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 5 milyon lira kaynak aktardık" dedi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bol keseden dağıtın.yarın doğalgaza elektriğe yüzde 10 zam yaparsınız.fazlasıyla çıkarırsınız
cahil herif
inşallah hak sahiplerine gider
bu begenmeyenler nerenin tohumusunuz anlamak mümkün degil
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