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Bakan açıkladı! 'Doğal gaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız'

02.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 48 zam gelmesiyle ilgili açıklama yaptı. Büyükdede, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz" dedi.

Bakan açıkladı! 'Doğal gaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız'

Doğal gazda kasım ayıda konut tüketicileri için tarife değişikliği yapılmazken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

BOTAŞ duyurdu! Doğal gazda sanayi abonelerine yüzde 48 zamBOTAŞ duyurdu! Doğal gazda sanayi abonelerine yüzde 48 zam

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede katıldığı Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA İstanbul) açılışında konuşan sektör temsilcilerinin sanayi üretiminde kullanılan doğal gaza yapılan zamma yönelik endişelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gelen doğal gaz zammı dolayısıyla sektörümüz bu konuyla ilgili olarak bir hassasiyet göstermektedir haklı olarak. Dün geceden beri Zeynep Bodur (İSO Meclis Başkanı) ile çeşitli yazışmalar yaptık ve kendisi konuyla ilgili görüşlerini iletti. Aynı zamanda sektördeki arkadaşlarımız doğal gaz zammı konusunda fikirlerini beyan etmişlerdir. Bu konuyla ilgili bakanlık olarak biz burada eğer uygulama tekniğinde bir yanlışlık varsa, uygulama yapısında bir değişiklik arz ediliyorsa bu konuyla ilgili olarak taraflarla bakanlığımız nezdinde bir görüşmeyi koordine edeceğim. Bir program yapıp özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konunun tekrar masaya yatırılmasını sağlamaya gayret edeceğiz.

Büyükdede, şu anda BOTAŞ'ın zararına dağıtım yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden birisi de şu anda bulunmuş olan kendi gaz tesislerimizin hızla devreye girmesini sağlayabilmek. Bunun için de Filyos'ta çok büyük bir alanda BOTAŞ'a yatırımlar yapmaktayız. Aşağı yukarı 3 milyon metrekare bir alanda çok büyük bir tesisi şu anda devreye almaya çalışıyoruz. Normalde 2023'te hedeflediğimiz bu yapıyı daha erkene alma gayreti içindeyiz. Bütün dünyada bir zam dalgası var. Bu zam dalgasından biz de şüphesiz ki etkileniyoruz. Ama olabildiğince hızlı bir şekilde yerli gazımıza ulaşmamız gerekiyor. Bir de Tuz Gölü'nün altında olduğu gibi doğrudan depolama alanlarımızı optimum ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızda kurulacak bir koordinasyonla bu konuyu tekrar bir daha masaya yatırıp neler yapılabilirliğini birlikte çözmeye gayret edeceğiz."

KAYNAK:AA

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