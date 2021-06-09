FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan açıkladı! Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Bakan açıkladı! Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

09.06.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Vergi borcu yapılandırması ne zaman yapılacak?Vergi borcu yapılandırması ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah razı olsun devletimizden
o değilde faizler ne zaman düşecek keşke düşse hemen

En Çok Okunan Haberler

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Bitcoin düştü, Ethereum'da depolama arttı!

Bitcoin düştü, Ethereum'da depolama arttı!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.