Bakan açıkladı! Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

İHA

