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Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

18.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacağını açıkladı.

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünden itibaren PTT'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Buna göre İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacaklar.

ARTIK SKUTER KULLANACAKLAR

Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin en köklü kurumlarından PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor.

İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu
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