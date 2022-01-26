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Bakan açıkladı: Seferler ücretsiz devam edecek

26.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.

Bakan açıkladı: Seferler ücretsiz devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin yarın sabaha kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana geldiği İstanbul'da, Marmaray'ın yarın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceği açıkladı. Karaismailoğlu "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir" dedi.


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