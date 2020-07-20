Bakan açıkladı, tarih öne çekildi! İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Bayram öncesinde çok sayıda vatandaş kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorularına yanıt arıyordu. Bayramdan önce vatandaşların yapacağı harcamalar nedeniyle aynı zamanda kısa çalışma ödeneği erken mi yatacak ve işsizlik maaşı erken yatacak mı soruları da tartışılmaya başlamıştı. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. Temmuz ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemesi daha erken yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatar sorusu nihayet yanıt buldu. Ödemelerin 5 Ağustos’ta yapılması gerekiyordu ancak Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre ödemeler 27 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek. Böylece bir süredir devam eden kısa çalışma ödeneği erken mi ödenecek tartışmaları sona erdi.

İşsizlik maaşı ne zaman hesaba yatacak?

Hesaplara işsizlik maaşı ve kısa çalışma ne zaman yatacak sorusu da cevap aranan konular arasında. Kısa çalışma ve işsizlik maaşı erken ödeme 2020 planlamasına göre 27 Temmuz itibariyle vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre banka hesaplarına ödemeler yatırılacak.

IBAN bilgisi olmayan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarasındaki son hanesi 0 - 2 olan vatandaşlara 27 Temmuz’da, 4 - 6 olan vatandaşlara 28 Temmuz’da ve 8 olan vatandaşlara da 29 Temmuz’da ödemeleri gerçekleşecek. Böylece kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda olacak.

