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Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamasında "Halkımızın geniş yelpazedeki ihtiyaçları karşılamalarını sağlamak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla kamu bankalarının yeni kredi paketlerini devreye aldığını" belirtti.

Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle;

"Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
milleti borçlandırmaya devam kamu bankaları kamu zararına devam batarsak tam batalım öle yarım kalmasın diye uğraşıyorlar yokuş aşağı son sürat batağa doğru gidyoruz millwt her şeyini kaybettiğinde uyanır ama çokkk geç olur oturur ağlarız hep beraber
agam bizimlee eylenirr
ötv indirim yapilsa daha iyi olur araclarin fiyati ucuk
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