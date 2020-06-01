Bakan Albayrak'dan yeni kredi paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamasında "Halkımızın geniş yelpazedeki ihtiyaçları karşılamalarını sağlamak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla kamu bankalarının yeni kredi paketlerini devreye aldığını" belirtti.

Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle;

"Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."