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Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2020 14:53 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı. Özel bankalara da çağrıda bulunan Bakan Albayrak, "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yayımladığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

"Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı.

25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi. Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum.

Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır."


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Anahtar Kelimeler:
berat albayrak, kısa çalışma ödeneği, maaş, ücretsiz izin,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çok be yarısını alın
yani gunluk 39 lira. ...şaka gibi..işsizlik fonundan ,normal maaş versenize..
vezirim çok yaşa
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