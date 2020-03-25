Bakan Albayrak duyurdu:Tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz.



Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/DS6D5Dwnwb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020



