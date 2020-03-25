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Bakan Albayrak duyurdu:Tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.

Bakan Albayrak duyurdu:Tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, destek,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mütehehahitler köşeyi döndü
Sayın bakan Fakir Fukara ne olacak Başınızın çaresine bakın diyorsunuz resmen perişan durumdayız evlere Gıda desteği neden yapılmıyor paranız mı yok yandaşlar Seçimde sizleri kurtaramayacak sayın bakan
bu halkı bank kredisine Mahkum ediyorsunuz Tefeci dış güçlere türk halkını mahkum ettiniz Sadece koltuguzu korumak için Kredi paket kobi pakeri 100%90 paket nakit avans paket allah aşkına devlet yok mu afet olunca bank kredi çekmek zorundayım devlet kredi kullanacak halk değil çok akıllısınız ama bu halk aptal değil sayın bakan unutmayın
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