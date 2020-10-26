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Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.

Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan ekonomik verilerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 74,6'dan yüzde 74,9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
SANIRIM KENDİ KÜPÜNDEN VE KASASINDAN BAHSEDİYOR..?!!
sana ne diyim ben ne bilemedimki..??
Cokomel ve etipufla dolarıda altınıda euroyuda indiririz değilmi baganım
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