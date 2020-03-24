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Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında tüm esnaflar için ‘Esnaf Destek Paketi’ni açıkladı.

Halkbank aracılığıyla tüm esnafa ‘İşletme Finansman Desteği’ ve ‘Paraf Esnaf Kart Desteği’ müjdesini veren Bakan Albayrak, “Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, halkbank, esnaf, destek,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bankayı arıyorsun böyle birseyden bizim haberimiz bile yok diyor
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