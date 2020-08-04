FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak, İmalat PMI verilerini değerlendirdi

Bakan Albayrak, İmalat PMI verilerini değerlendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, İmalat PMI verilerini değerlendirdi

Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu, zamlandı mı?AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu, zamlandı mı?
Ağustos ayı evde bakım maaşları hesaba yattı mı? Ağustos ayı evde bakım maaşları hesaba yattı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Gram altın 450 lira sınırına dayandı!

Gram altın 450 lira sınırına dayandı!

Bakan Albayrak 'Tüm vatandaşlara müjde' mesajıyla paylaştı

Bakan Albayrak 'Tüm vatandaşlara müjde' mesajıyla paylaştı

Altının ons fiyatı tarihi zirvede!

Altının ons fiyatı tarihi zirvede!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İhracat, temmuzda yüzde 11,5 arttı

İhracat, temmuzda yüzde 11,5 arttı

Bakan Pakdemirli: Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık

Bakan duyurdu: 10,5 milyar TL'lik destek verildi

2020 Ağustos kira zamları na kadar olacak? Ev kiralarına ne kadar zam geldi? TÜİK, TEFE ve TÜFE kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

Ağustos ayı ev kirası zamları na kadar olacak?

2021 AGİ ne kadar, zam geldi mi? Evli, çocuklu ve bekar AGİ ne kadar yatar? Asgari ücret net ne kadar? Asgari ücrete zam geldi mi?

AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu, zamlandı mı?

Kredi ve kart borcu olanlara müjde! Bankalar kolaylık sağlamaya başladı...

Kredi ve kart borcu olanlara müjde!

Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan bu uygulama.

Yıllık 180 gün ek prim imkanı! Erken emekliliğin kapısını aralayan uygulama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.