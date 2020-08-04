Bakan Albayrak, İmalat PMI verilerini değerlendirdi

Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 4, 2020



