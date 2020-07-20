Bakan Albayrak: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in paylaştığı videoyu tekrar paylaşarak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün Tuna-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.

Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:

Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020



