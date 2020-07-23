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  4. Bakan Albayrak paylaştı: İşte Ayasofya Camii için basılan özel para

Bakan Albayrak paylaştı: İşte Ayasofya Camii için basılan özel para

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 20:29 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya Camii hatırası için özel basılan paraları sosyal medyadan paylaştı.

Bakan Albayrak paylaştı: İşte Ayasofya Camii için basılan özel para

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerini kullandı.
albayrak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir de rengi kırmızıdan yeşile boyansa tam olur.
çok yaşa damat beyy
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