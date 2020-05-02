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Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2020 21:58 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İşe Devam Destek Paketi'nden yararlanan Selçuk Demir'in iş yerinde çekilen videoyu paylaşarak, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, videonun son bölümünde verdiği sesli mesajında, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
hazine ve maliye bakanı, berat albayrak,

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