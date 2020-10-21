FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı

Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Fonunun, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermek amacıyla girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak'tan 'Kalkınma Fonu' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "#YEPHedeflerSonuçlar" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kalkınma Fonuna ilişkin gelişmelere yer veren Albayrak, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız. Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

TOPLAM 750 MİLYON LİRA KAYNAK OLUŞTURULDU

Albayrak'ın paylaşımında fona ilişkin bir de video yer aldı. Videoda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen Kalkınma Fonu sayesinde girişimciyi, yatırımcıyı desteklemenin ve yüksek katma değerli teknolojik üretim için maddi zemin hazırlamanın hedeflendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2018'den itibaren yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılanma sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörlerin ve girişim ekosisteminin gelişmesine destek sağlayacak olan Türkiye Kalkınma Fonu hayata geçti. Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji İnovasyon Fonu olarak iki farklı alana destek vermeyi hedefleyen Kalkınma Fonu yenilikçi yatırımlar için devreye alındı. Bu iki alanda toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Kredili mevduat hesabı nedir?Kredili mevduat hesabı nedir?
Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Doluda araçları zarar görenler tamircilere akın etti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler
Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler
Endeavor Türkiye, iş dünyası ile start-up’ları bir araya getirdi
Endeavor Türkiye, iş dünyası ile start-up’ları bir araya getirdi
Kredili mevduat hesabı nedir?
Kredili mevduat hesabı nedir?
TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım
Yerli otomobilde önemli gelişme!
Limon ihracatı eylül ayında zirve yaptı
Limon ihracatı eylül ayında zirve yaptı
Kartlı ödemelerde eylülde yüzde 25 artış görüldü
BKM açıkladı! Yüzde 25 artış

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.