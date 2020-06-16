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Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz.' açıklamasını yaptı.

Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ağam bizimle dalga geçiyor 2400 lira maaşla. Alışıyorum 1200 lira kira veriyorum 330 lira yol parası 500 lira faturalar mutfaktakilerde sinek avluyorlar ağam
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