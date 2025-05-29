FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Yaz aylarını işaret etti

Doğal gaza zam yapılacağı yönündeki söylentilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yanıt geldi. Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, doğal gaz zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Yaz aylarını işaret etti
Mustafa Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz aylarının gelmesiyle elektrik ve doğal gaz faturalarına yapılacak zamlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TV 100'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

n4

"TEKRAR DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"

"Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğal gaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğal gaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğal gazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğal gaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğal gazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor."

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HÜDA PAR'lı Demir, asgari ücretin güncellenmesini istediHÜDA PAR'lı Demir, asgari ücretin güncellenmesini istedi
Asgari ücrete ara zam için yeni iddia! Asgari ücrete ara zam için yeni iddia!

Anahtar Kelimeler:
elektrik doğalgaz doğalgaz faturası fatura
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

AFAD duyurdu! Bingöl yine sallandı: Prof. Dr. Görür'den açıklama

AFAD duyurdu! Bingöl yine sallandı: Prof. Dr. Görür'den açıklama

Kademeli emeklilik 'İktidarın gündemine geldi'

Kademeli emeklilik 'İktidarın gündemine geldi'

Özgür Erdursun asgari ücret zammı için çok net konuştu!

Özgür Erdursun asgari ücret zammı için çok net konuştu!

Asgari ücrete ara zam için yeni iddia!

Asgari ücrete ara zam için yeni iddia!

Üniversite mezunu ama para ettiği için bu işe başladı!

Üniversite mezunu ama para ettiği için bu işe başladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.