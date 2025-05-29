Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Yaz aylarını işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz aylarının gelmesiyle elektrik ve doğal gaz faturalarına yapılacak zamlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TV 100'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"TEKRAR DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"

"Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğal gaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğal gaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğal gazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğal gaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğal gazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor."