Bakan Bayraktar açıkladı! Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,1 milyon metreküp üretim yapılacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Dönüşümü Yenilenebilir Enerji 2035" başlıklı basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini ve bunun 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

Bakan Bayraktar enerji alanında yapılacak reformlara ilişkin, "Önümüzdeki dönemde ısı kanunu, jeotermal kanunu, küçük modüler reaktörler için kanuni düzenleme altyapısı hedefimiz var" diye konuştu.

Bayraktar, ayrıca EİAŞ, BOTAŞ, EÜAŞ gibi kamu enerji şirketlerini çok daha esnek ve atak hale getirmeleri gerektiğini belirterek, "Bu şirketleri bölgesel şampiyonlar haline getirmek istiyoruz" dedi.

Eylül ayı itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını ifade eden Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisini 2035'e kadar 4 kat arttırarak 120 bin mw'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Enerji Bakanı Bayraktar, yeni YEKA yarışma tarihlerini de RES için 28 Ocak 2025, GES için 4 Şubat 2025 olarak duyurdu.