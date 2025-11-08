FİNANS

Bakan Bayraktar 'Bunda çekinecek bir şey yok' diyerek açıkladı! Nadir toprak elementleri ABD'ye satıldı mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Türkiye'nin ürettiği nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına ilişkin soruya "ABD'ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız. Bundan çekinecek bir şey yok" diyerek yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin madenlerini vakit kaybetmeden çıkarması gerektiğini söyleyen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin madende hala net ithalatçı ülke olduğunu ancak dünyanın 7. büyük maden zenginliğine sahip konumda bulunduğunu söyledi.

Madenlerin yerin altında kalmasının ekonomiye hiçbir katkısının olmadığının altını çizen Bayraktar, "TBMM bu yıl tarihi bir madencilik kanununu geçirdi. Kanunu kurgularken yatırımları cazip hale getirmemiz lazım dedik. Maden sahalarının rehabilitasyonuyla ilgili bütçeleri neredeyse 2 katına çıkardık. Altın fiyatları 4 bin dolarları aşan bir noktaya geldi. Altında devlet hakkını yüzde 25'e çıkardık. Türkiye'de altın madeni işletecekseniz, yerli veya yabancı fark etmez, ürettiğiniz altının yüzde 31,25'ini, üçte birini neredeyse, devlet hakkı olarak vereceksiniz. İstihdama katkınıza baktığınızda son derece önemli bir düzenleme olduğunu vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"YAKLAŞIK 97 BİN MADEN RUHSATININ İPTALİNİ SAĞLADIK"

Bayraktar, Türkiye'nin tamamının maden sahası haline getirildiği ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Maden ruhsatlarıyla alakalı da çok kısa bir şey ifade etmek istiyorum. Yine bu kanuni düzenlemede çok önemli bir şey vardı. Çünkü yıllardır biz efendim Türkiye'nin tamamı maden sahası. Hiç öyle bir şey yok. Bakın Türkiye'nin maden sahalarıyla alakalı şu anda yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin tane ruhsat var. Ülkemizin yüz ölçümünün 780 bin kilometre karenin sadece 2,7’sine bu denk geliyor. Ve fiilen kazı yapılan ocak alanı ise binde sadece bir. Yani 783 kilometre kare. Dolayısıyla ‘ülkemizin tamamı öyle maden sahası her şeyi mahvediyorsunuz’ iddialarını asla kabul etmiyoruz.

"BİZ NÜKLEER ENERJİ YAPMAYA KALKINCA MAALESEF BU TEHLİKE KONUSU OLUYOR"

Nükleer enerjinin iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir kaynak olduğuna değinen Bayraktar, hiçbir gelişmiş ülkenin nükleer enerji yatırımı yapmadığı eleştirilerinin doğru olmadığını söyleyerek, "Türkiye'nin doğusunda yürüme mesafesinde Metsamor, Ermenistan'da nükleer santral var. Bulgaristan'da, Romanya'da, Macaristan'da, Slovakya'da var. Avrupa'nın ortasına, Fransa'da, Paris'in göbeğinde, Fransa'nın ihtiyacı olan elektriğin yüzde 75'ini sağlayan nükleer enerji. Dünyadaki yaklaşık 416 reaktörde tehlike yok. Biz yapmaya kalkınca maalesef bu tehlike konusu oluyor. Uranyum bağımlılığı olacak mı? Evet. Uranyum bağımlılığını aşmak için yakıtla alakalı da gerek şu anda çalıştığımız ülkeyle gerek şu anda yeni proje olarak konuştuğumuz ülkelerle de konuşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ABD'YE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VERMEDİK"

Türkiye'nin nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalarına 2011'de başladığını da vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Beylikova'da 694 milyon ton nadir toprak elementini tespit ettik ve yıllardır şunu söylüyoruz: 'Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz.' Bunun için çalışıyoruz. Bunun için pilot tesis kurmaya niyet ettik." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Türkiye'nin ürettiği nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına ilişkin de "ABD'ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız. Bundan çekinecek bir şey yok" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

