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Bakan Bayraktar'dan Karadeniz'de petrol açıklaması! 'Umarım yakında müjde paylaşırız'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 15:08
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki keşif çalışmalarıyla ilgili "Karadeniz'de petrol emareli olduğunu düşündüğümüz çalışmalarımız var. Umarım yakında müjde paylaşırız" dedi.

Bakan Bayraktar'dan Karadeniz'de petrol açıklaması! 'Umarım yakında müjde paylaşırız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir kuyunun sondajına başlıyoruz. Orada ümitliyiz. Petrol hedefli bir sondajı da denizlerimizde keşfetmek istiyoruz. Karadeniz'de petrol emareli olduğunu düşündüğümüz çalışmalarımız var. Umarım yakında müjde paylaşırız" açıklamasını yaptı.

Bayraktar, Şırnak Gabar'daki TRT Haber yayınında, "Gabar'ı görmeden rakamları anlamlandırmak zor. Gabar, petrol stratejisi açısından 2016'dan beri yapılan araştırmaların temel sonucu. Türkiye'nin mutlaka cari açığıyla mücadedele kendi zenginliklerini bulmak ve ekonomiye kazandırmak hedefimizdi. Sismik ve sondaj yapılmamış bölgeleri arayarak başladık. Bu stratejinin sonuçlarından bir tanesi işte burası. Türkiye'nin kaderini belirleyecek, oyun değiştirecek bir yerdeyiz. Bu dağlar terörle anılıyordu, kolay değildi. Devletimiz terörü temizledi ve bölgedeki insanların hayatını kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.

Bayraktar şunları kaydetti:

"HEDEFİMİZ 100 BİN VARİL PETROL"

Gabar'da 3 bölgede şu anda, 4. bölgeyi de kısa zaman önce devreye aldık. 37 kuyu ve 42 bin 500 varil günlük üretimimiz. Türkiye Petrollerinin üretimi tüm Türkiye'de 35 bin varildi. Eylül 2021'de burada keşif yapıldı. Artık 42 bin 500 varil günlük üretime çıktık. Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz. Ara hedef 50 bin varil. Yıl sonu 100 bin varil hedefimize ulaşmak istiyoruz. Haziran ayında inşallah 50 bin varili görmüş oluruz.

"HEDEF SAHA SAYIMIZ 14"

"Bu bölgede şu anda 4 sahadan bahsediyoruz. Hedef saha sayımız 14. Diğer 10 sahada kimisinde sondaj başladı bazılarında başlamak üzere. Gabar bölgesinde hedef 14 bölde. Diğer sahalarda netice alırsak, ekonomide oyun değiştirici bir model hazırlayacağız."

"GABAR ÇOK VERİMLİ BİR PETROL COĞRAFYASI"

"Türkiye'de 1850 kuyudan petrol hedefimiz var. Toplam üretimimiz 50 bin varil civarı. Gabar'da kuyu başı üretimimiz 1150 varil. Gabar çok verimli bir petrol coğrafyası. Şehit Teğmen Akdeniz sahasında yerin 4500 metre altından petrol üretiyoruz. Çok kaliteli bir petrole sahip oluyoruz buradan."

"UMARIM YAKINDA MÜJDE PAYLAŞIRIZ"

"Karadeniz'de önemli bir keşfimiz var. Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgazı üretiyoruz. 50 milyar metreküp üzerinde doğalgaz tüketimimiz var. Türkiye'nin 81 ilinde doğalgaz var. Hane halkına doğalgazı götüreceğiz hedefimizi gerçekleştirmemiz için bunu bulmamız lazım. 2020'de denizlerde yapılan en büyük keşif. 23 Mayıs'ta Sakarya Gaz Sahası'nda yeni bir kuyunun sondajına başlıyoruz. Orada ümitliyiz. Petrol hedefli bir sondajı da denizlerimizde keşfetmek istiyoruz. Karadeniz'de petrol emareli olduğunu düşündüğümüz çalışmalarımız var. Umarım yakında müjde paylaşırız.

"KARADENİZ'DE YENİ SAHA ARAMAK VE MEVCUT KEŞİFLERDE SONDAJI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Pandeminin tam ortasında, ulaştırmanın durduğu bir dönemde biz keşif yaptık. Kiralık ekipmanlarla bunları yapmak zor. Kendi gemilerimizle sondaj ve keşif çalışmalarını yapmak daha kolay. Biz durmadık ve yola devam ettik. Akdeniz'de 11 kuyu kazdık ancak ekonomik bir keşif yapamadık. Ancak bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz faaliyetlerimize devam edeceğiz. Denizlerdeki birinci önceliğimiz Karadeniz'de yeni saha aramak ve mevcut keşiflerde sondajı artırmak istiyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Petrol bayraktar
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