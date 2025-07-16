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Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! 'Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı' iddiası

Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma Termik Santrali'nde üretimin durduğu aktarılırken kamu iştiraki olan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 18 milyar TL'lik borcunu ödeyemeyen Konya Şeker'in yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar arasında düzenlenen toplantıda gerginlik yaşandığı, Bayraktar'ın holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttığı iddia edildi.

Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! 'Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı' iddiası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı kızdıran bir olay yaşandığı öne sürüldü.

Sözcü'nün aktardığı habere göre; 2015'te Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın alan Konya Şeker'in, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 18 milyar TL'lik borcunu ödemede güçlük yaşadığı belirtildi. Aylardır kömür ödemesi yapamayan şirkete yeni teslimat yapılmadığı, Soma Termik Santrali'nde üretimin tamamen durdurulmuş durumda olduğu aktarıldı.

BAKAN BAYRAKTAR'I KIZDIRAN OLAY

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre, mevcut ödeme sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Anadolu Birlik Holding çatısı altında bulunan Konya Şeker yetkilileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz hafta Ankara'da 3 kritik toplantı yaptı. İlk toplantıda Konya Şeker heyetiyle görüşülürken, ardından Soma’da örgütlü sendikalarla, son olarak da Soma’daki maden şirketleriyle masaya oturuldu.

Konya Şeker ve Bakan Bayraktar arasında yürütülen toplantıda ise gerginlik yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre; Konya Şeker heyeti, bir süredir borcunu ödememelerine rağmen TKİ tarafından kendilerine kömür verildiği için daha fazla borçlandıklarını söylemesi, Bakan Bayraktar'ı kızdırdı.

Bakan Bayraktar ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı iddiası 1

Bayraktar'ın, yapılan savunmanın ardından sinirlenip heyeti toplantıdan çıkarttığı da iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Bu görüşmelerin ardından Bakan Bayraktar’ın Soma Termik Santrali ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir rapor vereceği ve Cumhurbaşkanının kararına göre hareket edileceğinin öğrenildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
toplantı alparslan bayraktar
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