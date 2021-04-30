Bakan Bilgin: 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi.

Çalışanlar, işverenler ve çalışma dünyasının, Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Günü'nü kutlayan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil, toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde bir öncelik olduğunu belirtti.

Bilgin, çalışanları bu öncelik doğrultusunda uluslararası iş birliği ile güçlendirmeyi sürdürdüklerine değinerek, Türkiye'nin G-20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ağı'nın eş başkanlığını yürütmeye devam ettiğini kaydetti.

Salgınla değişen çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği temalı ağın ilk kampanyasına da liderlik ettiklerini hatırlatan Bilgin, İslam İş birliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği ağındaki çalışmaların da sürdüğüne işaret etti.

Bilgin, uluslararası çalışmalar için "Bu yıl TİKA aracılığı ile Moritanya'da yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla bir iş hijyeni laboratuvarı kuruyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ağa üye ülkelere 20 farklı konuda eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.