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Bakan Bilgin: 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik

30.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 salgını sürecinde hastalığın iş yerlerinde yayılmasını önlemek için sahada hizmet veren 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettiklerini bildirdi.

Bakan Bilgin: 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderdi.

Çalışanlar, işverenler ve çalışma dünyasının, Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Günü'nü kutlayan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil, toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde bir öncelik olduğunu belirtti.

Bilgin, çalışanları bu öncelik doğrultusunda uluslararası iş birliği ile güçlendirmeyi sürdürdüklerine değinerek, Türkiye'nin G-20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ağı'nın eş başkanlığını yürütmeye devam ettiğini kaydetti.

Salgınla değişen çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği temalı ağın ilk kampanyasına da liderlik ettiklerini hatırlatan Bilgin, İslam İş birliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği ağındaki çalışmaların da sürdüğüne işaret etti.

Bilgin, uluslararası çalışmalar için "Bu yıl TİKA aracılığı ile Moritanya'da yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla bir iş hijyeni laboratuvarı kuruyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ağa üye ülkelere 20 farklı konuda eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

"45 BİNİN ÜZERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANINI GÖREVLENDİRDİK"

Türkiye olarak Kovid-19 salgını sürecini en az zararla atlatmak için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını vurgulayan Bilgin, bu bağlamda sivil toplum kuruluşları, sendika konfederasyonları ve iş dünyasıyla çeşitli ortak platformlarda değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

Bakan Bilgin, "Salgınla beraber hastalığın iş yerlerinde yayılmasını önlemek için sahada hizmet veren 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 bulaşma riski yüksek sektörler başta olmak üzere 24 farklı sektör ve çalışma alanına özgü çalışmaları içeren rehberler, videolar, kontrol listeleri hazırlandığına dikkati çeken Bilgin, bu rehberlerin ILO tarafından İngilizce ve Arapçaya çevrilerek uluslararası alanda kullanıma sunulduğuna işaret etti.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin 5 kıtadan toplam 157 ülkeye güvenli maske hibesini içeren yardım paketleri gönderdiğini hatırlattı.

Etkinliğin açılışında, ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve uluslararası işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri konuştu.

Etkinliğe ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh de katıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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