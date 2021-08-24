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Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

24.08.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını açıkladı.

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaştı.

"GECE SAATLERİNDE İMZALADIK"

Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Bilgin, memur sendikalarıyla varılan anlaşmaya göre, kamu personelinin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değiştiğini ifade etti. Bilgin, Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını vurguladı.

Bakan Bilgin, Kamu çalışanları için 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlayacaklarını belirtti.


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Vedat Bilgin
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