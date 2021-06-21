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Bakan Bilgin açıkladı: Kırtasiyecilere 5 bin lira destek verilecek! İşte başvuru şartları

21.06.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında desteğin sağlanacağını belirten Bakan Bilgin, başvuruların Bakanlık resmi sitesi (https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/) üzerinden 21 Haziran 2021 tarihinden(bugünden) itibaren alınacağını belirtti.

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Bakan Bilgin, “Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini belirtti. Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti.

Hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını kaydeden Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

ESNAFLARA DA 5 BİN LİRA DESTEK VERİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde esnaflara da 3 bin lira ya da 5 bin lira destek verilmeye başlanmıştı.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde verilecek 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tekstilciler türk deyilmi bu öemşekette suriyeli olmak varmış
5 bin tl ne dir ki amam çok büyük para
Heralde ülke sadece bu 14 ilden ibaret. Her yer açılınca teşvik veriliyor heralde, biz de işler tersine işliyor. Destek alacak esnafın mal varlığına ve banka hesaplarına bakılsın. Topplam belli bir tutarın üzerinde mal varlığı ve mevduatı olana destek verilmesin.

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