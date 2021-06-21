Merakla başladı, 40 bin ipek böceğine ulaştı! Aylık 7 bin lira kazanıyor

İzmir’de imam hatip olarak görev yaptığı esnada ipek böceği yetiştiriciliği gören ve merak salan din görevlisi Veysel Yetişen, 2018 yılında ilk olarak İzmir’de bu işi denedi. Sonrasında Ordu’ya yerleşen Yetişen, bu işe burada devam etmek istedi. 2 yıl önce dut fidanlarını diken ve yaklaşık 100 metrekarelik boş daireye sistemi kuran Yetişen, şuanda 40 bin ipek böceğine bakıyor. Getirisinin güzel olduğunu söyleyen yetişen, insanlara yardımcı olabileceğini belirtiyor.

"BİR AY İÇERİSİNDE 7 BİN LİRA GELİR BEKLİYORUM"

Böceklerin yavru olarak geldiklerini söyleyen Yetişen, “Biz bunun bir ay boyunca sadece beslemesini yapıyoruz. Bir ay sonra bunlar koza örecek ve bu kozaları teslim edeceğiz. Potansiyeli çok güzel. Öncelikle pazar derdi yok, bir dönüm yere 250 ağaç sığar.

Bu ağaçlar ile de 100 bin böcek besleyebiliriz. 100 metrekare kapalı alanda olduğumuz zaman sadece bir ay içinde yaklaşık 18 bin lira kadar gelirimiz olur, giderimiz hiç olmaz. Benim burada 40 bin böceğim var, bir aylık süre içerisinde 7 bin lira kadar gelir bekliyorum” dedi.