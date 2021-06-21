FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merakla başladı, 40 bin ipek böceğine ulaştı! Aylık 7 bin lira kazanıyor

Merakla başladı, 40 bin ipek böceğine ulaştı! Aylık 7 bin lira kazanıyor

21.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de görev yaptığı esnada ipek böceği yetiştiriciliği gören ve merak salan Veysel Yetişen, boş daireye kurduğu sistemle 40 bin böceğe bakıyor. İşin, güzel getirisi olduğunu söyleyen Yetişen, alternatif olarak yapılabileceğini belirtiyor.

Merakla başladı, 40 bin ipek böceğine ulaştı! Aylık 7 bin lira kazanıyor

İzmir’de imam hatip olarak görev yaptığı esnada ipek böceği yetiştiriciliği gören ve merak salan din görevlisi Veysel Yetişen, 2018 yılında ilk olarak İzmir’de bu işi denedi. Sonrasında Ordu’ya yerleşen Yetişen, bu işe burada devam etmek istedi. 2 yıl önce dut fidanlarını diken ve yaklaşık 100 metrekarelik boş daireye sistemi kuran Yetişen, şuanda 40 bin ipek böceğine bakıyor. Getirisinin güzel olduğunu söyleyen yetişen, insanlara yardımcı olabileceğini belirtiyor.

"BİR AY İÇERİSİNDE 7 BİN LİRA GELİR BEKLİYORUM"

Böceklerin yavru olarak geldiklerini söyleyen Yetişen, “Biz bunun bir ay boyunca sadece beslemesini yapıyoruz. Bir ay sonra bunlar koza örecek ve bu kozaları teslim edeceğiz. Potansiyeli çok güzel. Öncelikle pazar derdi yok, bir dönüm yere 250 ağaç sığar.

AW350779_06

Bu ağaçlar ile de 100 bin böcek besleyebiliriz. 100 metrekare kapalı alanda olduğumuz zaman sadece bir ay içinde yaklaşık 18 bin lira kadar gelirimiz olur, giderimiz hiç olmaz. Benim burada 40 bin böceğim var, bir aylık süre içerisinde 7 bin lira kadar gelir bekliyorum” dedi.

AW350779_02

"HER YIL ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

İpek böceği yetiştiriciliğini insanlara tavsiye ettiğini de söyleyen Yetişen, “Memleketimize yeni bir nefes getireceğine ve alternatif olacağına inanıyorum. Bölgemizde ilk olduğu için yabancı kalıyorlar ama sürekli anlatıyorum.

AW350779_07

Her yıl üretim kapasitesini arttırmayı düşünüyorum, giderek 100 bin böceğe ulaşmayı hedefliyorum. Ordu Büyükşehir Belediyemiz de yapmak isteyen vatandaşlarımıza dut fidanı verecek, inşallah bu şekilde daha da gelişecek.

AW350779_03

Belediyemiz bize de raf desteği verecek, ücretsiz fidanları dağıtmaya da her yıl devam edecekler” şeklinde konuştu.

Böceklerin bakımının kolay ancak dikkat isteyen bir iş olduğunu kaydeden Yetişen, yapmayı düşünen herkese yardımcı olabileceğini söyledi.

AW350779_05

Kaynak: AA

Türkiye'de bunu bilen çok az kişi var! Hobi olarak başladığı işte kazandığı para dudak uçuklattıTürkiye'de bunu bilen çok az kişi var! Hobi olarak başladığı işte kazandığı para dudak uçuklattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandıKüresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

Sıfır aldığı aracın 'ayıplı mal' olduğunu öğrendi! Mahkeme kararını verdi

20 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

20 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar

20 Haziran Süper Loto sonuçları...

20 Haziran Süper Loto sonuçları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

AVM'de aşı uygulaması! İlk kez oluyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.