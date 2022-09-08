FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Bilgin'den yeni açıklama! Milyonlarca sözleşmeli personel ve EYT'liyi ilgilendiriyor

Bakan Bilgin'den yeni açıklama! Milyonlarca sözleşmeli personel ve EYT'liyi ilgilendiriyor

08.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca sözleşmeli personel ve EYT'liyi ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin önceki yılla göre yüzde 80 artırıldığını belirterek, sözleşmeli personel ve EYT'lilere de mesaj verdi. Bakan Bilgin, uzun zamandır çözüm beklenen konulara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorunları dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin." dedi.

Bakan Bilgin'den yeni açıklama! Milyonlarca sözleşmeli personel ve EYT'liyi ilgilendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin önceki yılla oranla yüzde 80 artırıldığını ifade ederek, sözleşmeli personel ve EYT'lilerin sorunlarının da önümüzdeki dönemde çözüleceğini ifade etti...

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından "Türkiye için güven ve istikrar" sloganı ile düzenlenen yeni üyelere rozet takma töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Türkiye herhangi bir ülkenin adı değil dünyanın merkezinde olan bir ülkedir. Batı'nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde bu sorunu çözen ülke Türkiye’dir. Bizim liderimiz çözmüştür. İnsanlık hangi tehlike ile karşı karşıya kalırsa Türkiye o insanlık meselesinin yanında yer alan bir ülkedir. Bizim üç büyük meselemiz vardır. Bunlardan bir tanesi bağımsızlıktır. Dünyanın neresinde bize karşı bir saldırı olursa bütün dava arkadaşlarımız Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini amansız sürdürmektedir. Bugün Balkanlarda yaşadığımız budur. Bağımsızlık önemlidir. İkinci meselesi ise demokrasi meselesidir. Ne kadar önemli olduğunu seçilmiş ilk başbakanını idam eden bir antidemokratik zihniyetten görüyoruz. Üçüncü meselemiz ise kalkınma meselemizdir. Bu mesele çok önemlidir. 19. yüzyılda sanayi meselesini çözemediğimiz için koskoca bir imparatorluğu kaybettik. Bugün çok önemli mesafeler kaydettik. Sanayi ürünleri ihracatımızda birinci sıraya yükseldi. Türkiye büyüyor. Türkiye’nin milli gelirini 1 triyon dolara çıkardık. Burayı aşmak zorundayız” dedi.

AW707923_01

“50 MİLYAR DOLAR DAHA FAZLA HARCAMA YAPACAĞIZ”

Bakan Bilgin konuşmasına şöyle devam etti:

“Enflasyon sorunu var. Enflasyonun en önemli ayağının yurt dışından ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz olduğunu biliyorsunuz. Bunlar Türkiye’ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiştir. Bizim bu ürünlere yıllık harcadığımız 45 milyar dolar civarındadır. Bu yıl itibarıyla 107 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. 50 milyar dolar daha fazla harcama yapacağız. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buraya baksın. Türkiye bunu büyüyerek aşacak. Ürettiğimiz ürünleri dışarı daha fazla satacağız. Bunu aşacak güçteyiz. Başka bir yol yok. Dolar burada basılmadığına göre biz doları ekonomik olarak üreteceğiz. Turizm ile üreteceğiz, Antalya bu işi üstlenmiş götürüyor.”

AW707923_07

“DOSYA DOSYA AÇARAK ÇÖZECEĞİZ”

Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” diye konuştu.

“HAYALLERİNİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ KUTSAL BİR DAVADIR”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'büyüyen, gelişen ve kalkınan Türkiye' vizyonuyla ortaya koyduğu tüm icraatları, memleketimizin topraklarına kazandırmak, bu ülkede taş üstüne taş koymak bizler için en büyük mutluluk. AK Parti hareketi ömrünün tamamını milletine adayan, uyku nedir bilmeden çalışan, memleket sevdalısı bir liderin, genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için kurduğu hayallerinin gerçeğe dönüştüğü kutsal bir davadır. AK Parti hareketi; halkın olmadığı hiçbir masada olmaz. Bir masaya oturacaksa birilerini yıkmak için değil, milletine hizmet ederek, milletinden güç alarak kendi zaferini elde etmek için oturur. Emin olun bu hareketin kitabını yazmaya kalksak ne sayfalar ciltler yeter, ne okumaya zamanımız kalır” dedi.

“SON 8 AYDA 30 BİNDEN FAZLA PARTİMİZE ÜYE YAPTIK”

AK Parti hareketinin neferi olan dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirten Taş, “Antalya teşkilatları olarak var gücümüzle üye çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Son 8 ayda 30 binden fazla kardeşimizi bu ailenin bir parçası olarak partimize üye yaptık. Yılmadan, yorulmadan tüm teşkilatlarımızla, tüm ilçelerimizde, tüm mahallelerimizde, ev ev, kapı kapı dolaşarak hem vatandaşlarımızın yanında oluyor, derdini dinliyor, hem de ailemize yeni katılımlar sağlıyoruz. Bugün 5 farklı partiden kardeşlerimize sizlerin ve basın mensuplarımızın huzurunda rozetlerini takacağız. Biz öfkeyle, kavgayla, kaosla hiçbir zaman milletimizin huzuruna çıkmadık, çıkmayacağız. Yıkmak için, bölmek için, başkasının kuyusunu kazmak için siyaset yapmadık, yapmayacağız. Halk için, Hakk için, doğduğumuz topraklara borcumuzu ödemek için siyaset ve hizmet ürettik, üretmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimiz ortada, rakamlar ortada, yatırımlarımız ortada, Türkiye’nin dış politikada geldiği nokta ortada. Cumhurbaşkanımız, milletimizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların hakkını savunmak için dünya liderleriyle aynı masada otururken, sadece Cumhurbaşkanımızın yoluna taş koymak isteyenler, bakıyorsunuz 'küçük bir masanın' etrafında toplanıyor. Yedi düvelin yıkamadığı bir lideri 6’lı masada yıkmaya çalışanları milletimiz hayret ve esefle izliyor. Milletin olmadığı bir masada milletin adamını yıkmaya çalışanlar, her geçen gün çaresizliğe doğru sürükleniyor” dedi.
Konuşmaların ardından farklı partilerden AK Parti'ye geçen 65 kişiye rozeti takıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti milletvekilleri, MYK üyeleri, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme!Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme!
İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...
Memur ve emekliler dikkat!Memur ve emekliler dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin sözleşmeli personel EYT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Sigaraya bir zam daha geldi!

Sigaraya bir zam daha geldi!

Devletten 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

Devletten 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.