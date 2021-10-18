Bakan Bilgin duyurdu! Binlerce öğrenciye yardım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 19 bin 501 öğrenciye 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapılacağını bildirdi.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "İlköğretim için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin 045 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." açıklamasını yaptı.

Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız.

Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) October 18, 2021



