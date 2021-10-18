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Bakan Bilgin duyurdu! Binlerce öğrenciye yardım

18.10.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 19 bin 501 öğrenciye 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin duyurdu! Binlerce öğrenciye yardım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 19 bin 501 öğrenciye 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapılacağını bildirdi.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "İlköğretim için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin 045 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." açıklamasını yaptı.

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Vedat Bilgin
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