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Bakan Bilgin duyurdu! Maden kazasına ilişkin teklif Meclis'e verilecek

19.10.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e gönderildiğini, çalışmanın 2003'ten sonraki tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacağını açıkladı.

Bakan Bilgin duyurdu! Maden kazasına ilişkin teklif Meclis'e verilecek

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e gönderileceğini söyledi. Bilgin, çalışmanın 2003'ten sonraki tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi. Yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

MALİ DESTEK PAKETİ TORBA YASAYA EKLENECEK

Erdoğan ayrıca maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verdi. Destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı. Dönmez çalışmanın şeffaf yürütüleceğini vurguladı.


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin meclis
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