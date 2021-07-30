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Bakan Bilgin: “Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı”

30.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olarak gerçekleştiğini, sendikaya üye işçi sayısının ise 2 milyonu aştığını açıkladı.

Bakan Bilgin: “Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete’de yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

"SENDİKALI İŞÇİ SAYISI 2 MİLYONU AŞTI"

Bilgin, temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olarak gerçekleştiğini, sendikaya üye işçi sayısının da 2 milyonu aştığını belirterek, ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 arttığını aktardı. 2021 Temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğunu ifade eden Bilgin, ocak döneminde barajı geçen sendikaların tamamının işkolu barajını geçtiği bilgisini paylaştı. Bakan Bilgin, ocak-temmuz döneminde 6 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1’lik işkolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 54’e ulaştığını belirtti.

İşçi sendika ve konfederasyonlarının çalışma hayatının önemli paydaşlarından olduğunu anımsatan Bakan Bilgin, “Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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